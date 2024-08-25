Пять камбэков легенд АПЛ. Эти ребята вернулись в клубы, где сделали имя

Илкай Гюндоган сыграл первый матч за «Ман Сити» после возвращения. Немец выступал за «Сити» с 2016 по 2023 год, на сезон уехал в «Барсу» и вернулся. В субботу вышел во втором тайме и помог Пепу обыграть «Ипсвич» (4:1).

Вспомним легенд АПЛ, которые тоже возвращались в клубы, где стали звездами.

Робби Фаулер. «Ливерпуль», 2006 год. Нападающий, которого на «Энфилде» называли «Богом», забил 120 голов за «красных» в период с 1993-го по 2001-й. После возвращения забил 12 голов в 39 матчах, после чего навсегда расстался с клубом в 2007-м.

Тьерри Анри. «Арсенал», 2012 год. Француз олицетворял успешный «Арсенал» Арсена Венгера, 228 голов и 98 передач в 377 матчах. Но семь из этих игр (и два мяча) пришлись на его возвращение – приехал на правах аренды из «Нью-Йорк Ред Буллз».

Дидье Дрогба. «Челси», 2014 год. Ивуариец стал главным оружием Жозе Моуриньо: за три года совместной работы они выиграли два титула АПЛ. Поэтому когда португалец возглавил «синих» во второй раз, он вернул 36-летнего Дрогба и выиграл с ним еще одно чемпионство.

Криштиану Роналду. «Ман Юнайтед», 2021 год. Португалец сделал имя в «Ман Юнайтед», забив 118 голов в 292 матчах, после чего взял «Золотой мяч» и в 2009 году перешел в «Реал». В 2021-м он вернулся в «МЮ» – выбил 18+3 в АПЛ, но поссорился с новым главным тренером и уехал в «Аль-Наср».

Уэйн Руни. «Эвертон», 2017 год. Англичанин – воспитанник академии «Эвертона», но за «ирисок» отыграл всего два сезона, после чего в 2004-м перешел в «Ман Юнайтед». Там стал легендой, а на «Гудисон Парк» вернулся в 2017-м: выбил десятку голов и снова уехал.