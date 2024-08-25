🍰Самый уморительный момент выходных: фанат «Лидса» пытался спасти кусок пирога, празднуя гол команды

В субботу «Лидс» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:0 в матче Чемпионшипа, голы забили Бренден Ааронсон и Дэниел Джеймс.

Самым захватывающим моментом в этой игре стал момент с празднованием гола. Игроки «Лидса» кинулись отмечать гол с фанатами, среди которых был мужчина с пирогом.

Празднуя гол, он пытался сохранить пирог. В какой-то момент мужик завалился на рекламный щит. Падая, болельщик попытался откусить последний кусочек пирога, продемонстрировав впечатляющую ловкость.

«Лидс» не смог вернуться в АПЛ в прошлом сезоне, заняв третье место в Чемпионшипе, но проиграв в плей-офф.

Новый сезон команда Даниэля Фарке начала с двух ничей. Победа над «Шеффилд Уэнсдей» - первая в сезоне.