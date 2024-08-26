«Вилла» троллила «Арсенал» кубком ЛЧ в тоннеле. Чтобы завидовали

Ведь у лондонцев такого нет.

«Астон Вилла» необычно поприветствовала «Арсенал» дома перед матчем АПЛ – да, не помогло, проиграли 0:2, но запомнилось.

Клуб из Бирмингема разместил в тоннеле, через который игроки выходят на поле, трофей Кубка европейских чемпионов (предшественника ЛЧ), который команда взяла в 1982-м.

Намек на отсутствие кубка у «Арсенала».

КЕЧ и Суперкубок УЕФА – ударный год «Астон Виллы»

«Астон Вилла» выиграла сразу пару евротрофеев: Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

По пути к первому пришлось потрудиться: легкими вышли только матчи первого раунда против исландского «Валюра» (общий счет 7:0). Дальше плотные игры с берлинским «Динамо» (2:1 и 0:1, прошли только по правилу выездного гола), победа над киевским «Динамо» (0:0, 2:0), минимальное преимущество над бельгийским «Андерлехтом» (1:0, 0:0).

26 мая 1982-го в финале на стадионе «Де Кюйп» в Роттердаме обыграли «Баварию» – тоже 1:0. Победный мяч у нападающего Питера Уита: прошил на 67-й минуте.

Немного воспоминаний от самого автора из 2001-го: «Я все помню, словно это было вчера. Тони Морли крутил защитника то в одну сторону, то в другую. По мне играл Клаус Аугенталер, но почувствовал угрозу и сместился, оставив меня в одиночестве около шестиярдовой штрафной.

Тони сильно пробил по воротам, но казалось, что все происходило в замедленной съемке. Я сказал себе: «Сосредоточься!» Мяч долетел до меня после отскока от газона, попал в голень и от штанги влетел внутрь. Уверен, если бы я ударил как следует, вратарь бы спас!»

Бывший полузащитник и капитан «Астон Виллы» Деннис Мортимер тоже все помнит как сейчас: «Каждый раз, когда пересматриваю финал по телевизору, испытываю особенные эмоции, когда выносят кубок. В этот момент думаю: «Да, я там был и сделал это. Это все еще приносит мне магические ощущения».

В январе 1983-го бирмингемцы забрали и Суперкубок УЕФА: 3:1 с «Барселоной» по итогам двух матчей. На «Камп Ноу» хозяева победили 1:0, в ответке «Астон Вилла» в основное время закончила так же и в дополнительное добавила еще два. Второй евротрофей подряд!

У «Арсенала» столько же, но есть нюанс.

Главный евротрофей «Арсеналу» так и не покорился. Максимум – финал-2006

Тот матч с «Барселоной» в финале так и остается высшим достижением клуба в Кубке европейских чемпионов/Лиге Чемпионов. Хотя до этого прошли в плей-офф «Реал», «Ювентус» и мощный «Вильярреал» с тем самым промахом Хуана Романа Рикельме.

Дебютный еврокубок «Арсенала» – Кубок ярмарок в 1970-м. Это предшественник Кубка УЕФА/Лиги Европы: после уже без титулов, но были два финала в 2000-м и 2019-м. На пути встали «Галатасарай» и «Челси».

Есть и другой трофей. В 1994-м «Арсенал» взял Кубок обладателей кубков Европы – турнир для победителей национальных кубков стран-участниц УЕФА. Там же – еще два проигранных финала в 1980-м и 1995-м.

Через пять лет соревнование упразднили. Это последний еврокубок лондонцев – с тех пор максимум выход в финал.

Фото: commons.wikimedia.org /Marcel Antonisse / Anefo; East News /AP Photo/Luca Bruno