2 мин.

Троссард в обиде на Артету – не праздновал победный, хотя партнеры просили. Испанец все объяснил

15

Празднование тура – у Леандро Троссарда. Когда-нибудь видели такое?

Бельгиец вышел во втором тайме и сделал долгожданный первый гол. Быстрее всех среагировал на мяч и низом пробил в дальний.

Его мяч принес «Арсеналу» победу над «Астон Виллой» (2:0), но нападающий отпраздновал по-особенному.

Троссард сразу сделал каменное лицо – хотя и партнеры, и трибуны взорвались после гола. Уильям Салиба даже подсказывал жестами, что Леандро нужно исполнить его фирменное празднование.

Бельгиец показал «бинокль», но максимально сдерживал эмоции – а улыбка проглядывалась.

После матча Микель Артета объяснил, что Троссард был недоволен стартом со скамейки:

«Когда тебя не выбирают в основной состав, можно по-разному реагировать. Лео расстроился, но показал на поле, насколько он хорош. Это важное качество. А когда вы ставите его в стартовый состав, он делает то же самое. Это большой сигнал и пример для остальных членов команды и для меня самого.

У нас есть два отличных левых вингера, а еще Рис Нельсон, который тоже может играть на этой позиции, так что это всегда вызов для игрока, но вы, как тренер, знаете, что получите это качество».

logoМикель Артета
logoЛеандро Троссард
logoпремьер-лига Англия
Клубы
logoАрсенал