Троссард в обиде на Артету – не праздновал победный, хотя партнеры просили. Испанец все объяснил

Празднование тура – у Леандро Троссарда. Когда-нибудь видели такое?

Бельгиец вышел во втором тайме и сделал долгожданный первый гол. Быстрее всех среагировал на мяч и низом пробил в дальний.

Его мяч принес «Арсеналу» победу над «Астон Виллой» (2:0), но нападающий отпраздновал по-особенному.

Троссард сразу сделал каменное лицо – хотя и партнеры, и трибуны взорвались после гола. Уильям Салиба даже подсказывал жестами, что Леандро нужно исполнить его фирменное празднование.

Бельгиец показал «бинокль», но максимально сдерживал эмоции – а улыбка проглядывалась.

После матча Микель Артета объяснил, что Троссард был недоволен стартом со скамейки:

«Когда тебя не выбирают в основной состав, можно по-разному реагировать. Лео расстроился, но показал на поле, насколько он хорош. Это важное качество. А когда вы ставите его в стартовый состав, он делает то же самое. Это большой сигнал и пример для остальных членов команды и для меня самого.

У нас есть два отличных левых вингера, а еще Рис Нельсон, который тоже может играть на этой позиции, так что это всегда вызов для игрока, но вы, как тренер, знаете, что получите это качество».