Вальверде дважды сыграл против «Барсы» за полгода. Объяснил отличие Флика от Хави

Эрнесто Вальверде за полгода сыграл против двух разных тренеров «Барселоны». В марте (разошлись 0:0) и в эту субботу («Барса» победила 2:1). После матча Вальверде объяснил разницу между тактикой Ханси Флика и Хави:

«Можно сказать, что Флик хочет постоянно искать пространство за спиной соперника. Это детали.

В конце концов, стиль «Барсы» всегда заметен, но отличия между тренерами тоже можно найти. Сегодня вы увидели, что Флик играл практически с двумя нападающими, а Рафинья – как полузащитник.

Не то что бы Флик меня удивил, нет. Это была практически та же система, что и против «Валенсии». Единственным изменением была замена Педри на Касадо».

У Вальверде тоже есть каталонское прошлое. Он выступал за «Барсу» с 1988 по 1990 год, забив 8 мячей в 22 матчах. А спустя почти 30 лет приехал тренировать: в период с 2017-го по 2020-й принес на «Камп Ноу» два титула Ла Лиги, Кубок и Супрекубок Испании.