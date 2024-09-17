Если бы Россия сейчас играла в еврокубках: три раунда отбора в ЛЧ для «Зенита», москвичи в ЛК, без «Спартака»

Россия пропускает третий полноценный сезон в еврокубках. До этого она находилась в первой десятке рейтинга УЕФА, сейчас – уже в третьей. Из-за этого если бы УЕФА сейчас допустил российские клубы, они бы стартовали непривычно рано.

Если бы не было бана: увидели бы «Сочи» в ЛЧ и «Ахмат» в еврокубках

Сезон-2021/22 – последний до отстранения. Тогда УЕФА еще не дал сыграть «Спартаку» с «Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги Европы, но общие контуры представительства клубов в еврокубках следующей осенью были понятны.

На тот момент от нашей страны в еврокубках играли пять клубов благодаря седьмому месту в таблице по итогам сезона-2019/20. В ЛЧ с группового этапа начинал «Зенит», а с третьего раунда квалификации – «Спартак», в ЛЕ с группы – «Локомотив», в ЛК – с третьего раунда «Рубин», со второго – «Сочи».

В сезоне-2022/23 с восьмого места расклад был бы похожим: в группе ЛЧ – «Зенит», в отборе ЛЧ – «Сочи», в ЛЕ – «Спартак», в ЛК – «Динамо» и «Краснодар».

Ситуация ненамного ухудшилась бы в сезоне-2023/24, так как по итогам 2021/22 Россия находилась в десятке. Тогда «Зенит» стартовал бы в группе ЛЧ, ЦСКА – в квалификации ЛЧ, «Спартак» – в отборе ЛЕ, а «Ростов» и «Ахмат» – в квалификации ЛК.

УЕФА на время отстранения России по умолчанию начисляет ей по 4,333 балла за пропущенные сезоны. Таким был наименьший балл за последние пять сезонов – в тусклом сезоне-2020/21. Поэтому 4,333 Россия получила за сезоны 2022/23 и 2023/24.

Если бы не было бана в этом сезоне: четыре клуба стартовали бы в июле

Представительство в еврокубках-2024/25 формируется по итогам сезона-2022/23. Там Россия уже была 18-й – с одним клубом в ЛЧ, еще одним в ЛЕ и двумя в ЛК. Вот что было бы в этом сезоне еврокубков:

● «Зенит» – чемпион России – начинал бы со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Для выхода в основную часть турнира пришлось бы преодолеть три этапа. Начало приключений – с 23-24 июля.

● Так как «Зенит» выиграл и Кубок, то в Лигу Европы попал бы серебряный призер «Краснодар» и начал бы со второго отборочного раунда. Там нужно пройти три этапа до выхода в основную лигу. И стартовать уже 25 июля.

● Команды с третьего и четвертого мест РПЛ – «Динамо» и «Локомотив» – начали бы со второго раунда квалификации ЛК. До основного этапа нужно пройти трех соперников. Старт – с 23-25 июля.

Если же представить, что бана не было вообще, и Россия в еврокубках оставалась бы, например, на десятом месте, то сейчас она выставила бы пять клубов: «Зенит» попал бы в основной этап ЛЧ, «Краснодар» – в квалификацию ЛЧ, «Динамо» – в раунд плей-офф квалификации ЛЕ, а «Локомотив» – во второй раунд отбора ЛЕ. «Спартак» бы начал со второго раунда ЛК.

Как сейчас выступают страны с похожим рейтингом: уже растеряли почти все клубы

Конструкция с четырьмя клубами – по одному в ЛЧ и ЛЕ и двумя ЛК – работает с 16-го по 33-е место в рейтинге УЕФА. Раунд квалификации зависит от позиции страны. Тут все понятно: чем ниже место – тем раньше отбор.

Если Россия 18-я, интересно посмотреть, как сейчас дела у стран на 17-м и 19-м местах (это Дания и Хорватия) и с кем они играют.

От Дании в ЛЧ «Мидтьюлланд» убрал во втором раунде андоррскую «Санта-Колому», в третьем справился с «Ференцварошем», но в раунде плей-офф – выбыл от «Слована» и сыграет в ЛЕ. Там датский «Силькеборг» вылетел во втором раунде от «Мольде», а в третьем раунде ЛК – от «Гента». Там же в ЛК датский «Брондбю» одолел косовский «Лапи» во втором раунде, но затем вылетел от «Легии», а «Копенгаген» прошел гибралтарский «Бруно’с Мэгпайс» и «Баник», а в раунде плей-офф – «Килмарнок».

В итоге у Дании в основном этапе еврокубков – два клуба: в ЛЕ «Мидтьюлланд», в ЛК – «Копенгаген».

У Хорватии в ЛЧ загребское «Динамо» играло прямо с раунда плей-офф, но это благодаря новому правилу УЕФА: «Шахтер» как клуб с наивысшим рейтингом из возможных участников раунда плей-офф переместился сразу в общую стадию, а его место в раунде плей-офф как раз заняло «Динамо», у которого был лучший рейтинг среди команд во втором раунде. В плей-офф пройден «Карабах».

В ЛЕ во втором раунде «Риека» прошла румынский «Корвинул», а в третьем уступила «Эльфсборгу», так что переместилась в раунд плей-офф ЛК играть с «Олимпией» из Любляны, где проиграла и ей. В ЛК «Хайдук» на втором этапе победил фарерский «Торсхавн», но дальше уступил «Ружомбероку», а «Осиек» параллельно обошел «Левадию», но вылетел от азербайджанской «Зиры».

У Хорватии в основном этапе еврокубков – только одна команда: загребское «Динамо» в ЛЧ.

Если не будет бана в следующем сезоне: те же четыре клуба, рейтинг еще хуже

В сезоне-2025/26 ситуация будет посложнее. По итогам сезона-2023/24 у России ушел не только большой балл 12,500 (его уже не было и сезоном ранее), но и 7,583 за выступления в сезоне-2018/19.

Это значит, что рейтинг для евросезона-2025/26 формируют вот такие коэффициенты – 4,666, 4,333, 5,300, 4,333 и 4,333. Что это на выходе? 22-е место. Тоже четыре клуба: один в ЛЧ со второго раунда, один в ЛЕ – с первого, два в ЛК – со второго.

Сейчас на 22-м месте находится Кипр. В Лиге чемпионов АПОЭЛ начал со второго раунда и прошел молдавский «Петрокуб», а дальше вылетел от «Слована», так что угодил в раунд плей-офф ЛЕ на латвийский РФШ – и уступил по пенальти. В первом раунде ЛЕ «Пафос» начал еще 11 июля и вылетел от шведского «Эльфсборга», а в ЛК прошел «Жальгирис», болгарский ЦСКА-1948 и ЧФР.

Во втором раунде ЛК АЕК проиграл венгерскому «Пакшу», а «Омония» там же прошла грузинское «Торпедо», затем – венгерский «Фехервар» и азербайджанскую «Зиру».

В основном этапе еврокубков у Кипра три клуба: АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония» сыграют в ЛК.

Где наши клубы в рейтинге: уже не в топ-100

На начало сезона-2024/25 в рейтинге УЕФА задействованы 427 клубов. Российские – уже за пределами первой сотни.

● «Зенит» – на 104-й строчке, одним местом выше – «Штурм», ниже – «Ланс».

● «Спартак» – на 110-м, выше – «Омония», ниже – «Серветт».

● «Локомотив» – на 131-м, «Сетубал» чуть выше, «Гимараэш» чуть ниже.

● «Краснодар» – 166-й, между «Нефтчи» и «Баником».

● «Рубин», «Сочи», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо» занимают места с 329-го по 333-е. Рядом, например, латвийская «Ауда» и андоррская «Санта-Колома», а еще – клубы из Гибралтара и Косово.

Как было у Югославии в 1990-х: вернулись, быстро повылетали, долго ждали ЛЧ

Югославские клубы играли в сезоне-1991/92, а затем из-за войны были исключены из еврокубков на три года. В сезоне-1995/96 они вернулись. Но не увидели Лиги чемпионов и вообще выступили неудачно.

В ЛЧ тогда попадали только команды, чьи страны в рейтинге УЕФА занимали места до 24-го – другие чемпионы отбывали в Кубок УЕФА. Так произошло с «Црвеной Звездой», которая сразу же попала там в квалификацию. И вылетела от «Ксамакса» (0:1, 0:0), хотя на домашний матч в Белграде пришло сразу 59 тысяч человек.

В Кубке Кубков засветился «Обилич» – и тоже вылетел сразу от «Динамо» из Батуми (0:1, 2:2). А в группах Кубке Интертото играли «Будучность» (черногорский клуб) и «Бечей». «Будучность» еще боролась (победа, ничья, два поражения), а «Бечей» проиграл все четыре матча. Они оба не прошли в следующий круг.

ЛЧ югославы увидели только в сезоне-1997/98, когда поменялся формат соревнования и снова стали пускать чемпионов всех стран. Но приключения были недолгими – «Партизан» тут же вылетел от загребского «Динамо» (1:0 и 0:5).

В следующем сезоне «Обилич» продержался в ЛЧ чуть дольше – прошел исландский «Вестманнаэйяр», но затем уступил «Баварии». До группы югославы добрались только в 2003-м – это сделал «Партизан».

Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill; vk.com/fckrasnodar ; East News /Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP; IMAGO/Romans Kokarovs/Global Look Press