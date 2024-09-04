Кто из российских легионеров чаще играл в еврокубках?

Сейчас российские футболисты могут играть в еврокубках только за зарубежные клубы. А вспомните 15 наших легионеров с наибольшим количеством матчей в международных клубных турнирах, включая Кубок Интертото?

В качестве подсказок – количество игр и клубы.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!