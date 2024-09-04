Кто из российских легионеров чаще играл в еврокубках?
Сейчас российские футболисты могут играть в еврокубках только за зарубежные клубы. А вспомните 15 наших легионеров с наибольшим количеством матчей в международных клубных турнирах, включая Кубок Интертото?
В качестве подсказок – количество игр и клубы.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
При этом если Головского я знаю, а про Постникова слышал, то Попович для меня абсолютно новая фамилия, помню только словенца из Оренбурга с такой фамилией)
Постников,Попович,Хагуш,Головской.
Их точно бы не вспомнил.Разве что только Хагуш. И то маловероятно.Думал,что он белорус.
Хагуш, Попович, Постников
Хороший результат, но лидерство ты скоро потеряешь