Нуньес забил Панаме. Ярко отпраздновал и обнялся с Суаресом, до этого вернул ему 9-й номер
Уругвай победил Панаму 3:1 в первом туре Копа Америка.
Дарвин Нуньес забил второй гол своей команды, пробив левой ногой из пределов штрафной.
Затем подбежал к Луису Суаресу, чтобы отпраздновать вместе, ведь нападающий-ветеран поддерживал его на протяжении всех лет. Нуньес отдал Суаресу девятый номер после возвращения Луиса в сборную.
Нуньес нанес пять ударов (три по воротам), сделал 32 касания, выиграл три воздушных дуэли и отдал пас под удар.