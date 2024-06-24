Нуньес забил Панаме. Ярко отпраздновал и обнялся с Суаресом, до этого вернул ему 9-й номер

Уругвай победил Панаму 3:1 в первом туре Копа Америка.

Дарвин Нуньес забил второй гол своей команды, пробив левой ногой из пределов штрафной.

Затем подбежал к Луису Суаресу, чтобы отпраздновать вместе, ведь нападающий-ветеран поддерживал его на протяжении всех лет. Нуньес отдал Суаресу девятый номер после возвращения Луиса в сборную.

Нуньес нанес пять ударов (три по воротам), сделал 32 касания, выиграл три воздушных дуэли и отдал пас под удар.