Австрия – Франция

В понедельник, 17 июня, состоится матч чемпионата Европы в рамках группы D. В квартете, помимо Австрии и Франции, выступают Нидерланды и Польша. Это самая сильная группа в рамках Евро-2024.

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Австрия не выглядит легким соперником даже для грандов. Ральф Рангник проделал колоссальную работу. Команда очень легко вышла из группы, а далее удивила в товарищеских матчах: разгром Турции с шестью голами, выездная победа над Словакией и успех во встрече с Германией.

Франция – второй фаворит турнира. Команда стабильна, имеет фактически два очень сильных состава, а третий просто не попал в заявку, хотя и он бы котировался фаворитом против Австрии.

У Франции очевиден тренд на результативный футбол, но при ставке на матчи Евро важно учитывать, что команда имела слабых соперников в квалификации. В частности, громила Гибралтар, разобранные Нидерланды, не думала о защите в товарищеских спаррингах.

В линии Франция – очевидный фаворит, но возможны сюрпризы. Прессинг Рангника отлажен, Австрия пошумела и на прошлом Евро.

Ставка: обе забьют за 1.80.Рискованная ставка: Австрия не проиграет 2.80.

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