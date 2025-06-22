Слуцкий после 3:2 с «Портом» в Кубке: «Типичное дерби, в таких матчах побеждает тот, кто меньше ошибается. Главное – завоевать трофей»
Команды встречались в 1/8 финала турнира, «Шанхай Шэньхуа» выиграл 3:2.
На 45-й минуте счет открыл нападающий гостей Андре Луис, сразу после перерыва Габриэлзиньо сравнял. На 50-й минуте Луис снова вывел «Шэньхуа» вперед, на 59-й Густаво Энрике забил второй гол «Порта». На 67-й минуте Андре Луис забил третий мяч в матче.
Команда Леонида Слуцкого вышла в 1/4 финала Кубка Китая и сыграет с победителем пары «Хэнань» – «Чжэцзян».
Российский тренер высоко оценил прошедший матч.
«Сегодняшняя игра – типичное дерби. По ходу игры было много замечательных моментов, обе команды атаковали и испытывали проблемы в обороне. Мы победили с таким же счетом, как в Суперкубке. Думаю, в таких играх побеждает тот, кто меньше ошибается, матч был равный.
Главное – не выиграть дерби, а завоевать трофей. За последние полтора года мы много раз встречались и каждый раз демонстрировали блестящий футбол. [Андре] Луис и У Си – лидеры команды, в таких матчах они играют ведущую роль и заслуживают этого», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 25 мая примет «Тяньцзинь» в 15-м туре Суперлиги Китая. Ближайший топ-соперник – «Бэйцзин Гоань» 19 июля на выезде, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.