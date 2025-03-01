«Торпедо» проиграло в Первой лиге впервые за 307 дней – «Черноморцу» в гостях (0:2). Гузина и Черов забили по голу
«Торпедо» уступило «Черноморцу» в 22-м туре Мелбет-Первой лиги (0:2).
Нападающий Гедеон Гузина открыл счет на 24-й минуте, защитник Василий Черов удвоил преимущество хозяев на 60-й минуте.
«Торпедо» проиграло в чемпионате впервые за 307 дней: в прошлый раз москвичи не набирали очки 28 апреля 2024-го в матче против «Химок» (1:2). Тогда команду тоже тренировал Олег Кононов.
Московский клуб остался вторым в таблице, новороссийцы поднялись на третье место как минимум до матчей конкурентов.
В следующем матче «Торпедо» 9 марта в рамках Первой лиги примет «Уфу», начало в 17:00 по московскому времени. «Черноморец» 7 марта сыграет дома с тульским «Арсеналом» в 15:00.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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