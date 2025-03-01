«Шанхай» Слуцкого на 93-й упустил победу над «Гоанем» – 2:2. «Шэньхуа» с 81-й минуты играл в большинстве

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» во 2-м туре Суперлиги Китая.

Встреча закончилась со счетом 2:2, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Линь Лянмин вывел «Гоань» вперед на 11-й минуте, У Си сравнял счет на 38-й. На 1-й добавленной минуте к первому тайму Андре Луис забил второй гол «Шанхая » с пенальти, на 93-й «Бэйцзин » сравнял благодаря автоголу Бао Ясюна.

С 81-й минуты хозяева играли в большинстве после удаления полузащитника Чжана Юаня.

«Шанхай» занимает 4-е место в таблице Суперлиги Китая, «Гоань» – 3-е. Обе команды идут без поражений по итогам двух туров чемпионата Китая.

В следующем матче команда Леонида Слуцкого 5 марта примет японский «Кавасаки» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Начало в 15:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Лукомского и Терентьева