«Шанхай» Слуцкого на 93-й упустил победу над «Гоанем» – 2:2. «Шэньхуа» с 81-й минуты играл в большинстве
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» во 2-м туре Суперлиги Китая.
Встреча закончилась со счетом 2:2, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировали Вадим Лукомский и Артем Терентьев.
Линь Лянмин вывел «Гоань» вперед на 11-й минуте, У Си сравнял счет на 38-й. На 1-й добавленной минуте к первому тайму Андре Луис забил второй гол «Шанхая» с пенальти, на 93-й «Бэйцзин» сравнял благодаря автоголу Бао Ясюна.
С 81-й минуты хозяева играли в большинстве после удаления полузащитника Чжана Юаня.
«Шанхай» занимает 4-е место в таблице Суперлиги Китая, «Гоань» – 3-е. Обе команды идут без поражений по итогам двух туров чемпионата Китая.
В следующем матче команда Леонида Слуцкого 5 марта примет японский «Кавасаки» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии. Начало в 15:00 по московскому времени.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости