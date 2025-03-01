Спайич дебютировал за «Гоань» против «Шанхая» Слуцкого. Экс-защитник «Краснодара» в январе отыграл полный матч в ЛЧ за «Црвену Звезду»

Урош Спайич попал в стартовый состав «Бэйцзин Гоань» на игру с «Шанхай Шэньхуа».

Спортс’’ показывает матч 2-го тура Суперлиги Китая в прямом эфире, комментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

32-летний защитник перешел в китайский клуб свободным агентом в феврале, сегодня он впервые вышел на поле. Футболист пришел из сербской «Црвены Звезды».

Напомним, 21 января Спайич провел полный матч в Лиге чемпионов: уступил ПСВ в 7-м туре общего этапа турнира (2:3). Защитник провел 19 матчей в сезоне-2024/25 и забил два гола.