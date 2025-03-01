Слуцкий о матче с «Гоанем» в Суперлиге Китая: «Каждая игра между нами ожесточенная, обе стороны сильны. Наша цель – играть лучше и стремиться к победе»
Команды встретятся во 2-м туре Суперлиги Китая, начало в 14:35 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, комментаторы – Вадим Лукомский и Артем Терентьев.
«В прошлом сезоне мы трижды играли в чемпионате и Кубке Китая. Обе стороны сильны, каждая игра между нами ожесточенная, эта не будет исключением. Ключ к победе – использовать свои шансы и допустить как можно меньше ошибок. Наша цель – играть лучше и стремиться к победе.
Возможно, было бы лучше, если бы мы встретились с «Гоанем» позже, но ничего страшного, потому что рано или поздно все равно придется с ними играть. В этом сезоне есть пять претендентов на золото: «Шанхай Порт», «Чэнду Жунчэн» и «Шаньдун Тайшань» – сильные конкуренты.
[Отсутствие домашних побед над «Гоанем» с 2015-го] никак не влияет психологически. Если бы все эти 10 лет были одни и те же игроки и тренеры, то да, но наша команда меняется. Это статистика больше для медиа и болельщиков, на нас она не давит. Сейчас мы должны сделать все для победы», – заявил российский тренер «Шанхай Шэньхуа».
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