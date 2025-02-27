Энрике после 7:0 в Кубке Франции: «Хотел бы поздравить «Бриошен», они выбили две команды Лиги 1. Наша цель – трофей»
Команды встречались в 1/4 финала Кубка Франции, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт».
Гонсалу Рамуш сделал хет-трик, также отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Меюлю и Усман Дембеле. Матвей Сафонов провел 6-й сухой матч за парижский клуб.
«ПСЖ» вышел в полуфинал турнира вместе с «Дюнкерком», «Канном» и «Реймсом». Матчи пройдут 2 апреля, жеребьевка состоится 27 февраля и начнется в 21:50 по московскому времени.
Луис Энрике считает, что «ПСЖ» достиг всех целей в матче против «Бриошена».
«То, что мы сделали, – лучший способ проявить уважение к сопернику. Я хотел бы поздравить «Бриошен» с тем, как они сыграли и какую работу проделали. Они выбили две команды Лиги 1: «Гавр» и «Ниццу».
Мы выполнили свою работу и провели отличный матч. Наша цель – выиграть этот трофей, как и в прошлом году. Чтобы выиграть такой матч, нужно быть хорошо подготовленным и хладнокровным. Думаю, мы достигли всего, что планировали. Одни игроки получили больше времени, другие немного отдохнули. Для нас важно быть настоящей командой», – заявил тренер «ПСЖ».
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