Президент и тренер «Бриошена» о матче с «ПСЖ»: «Шанс красиво представить бретонский футбол против лучшего клуба страны. Мы уже совершили четыре подвига»

Гийом Аллану прокомментировал предстоящую встречу с «ПСЖ».

Клуб из 4-го дивизиона встретится с лидером Лиги 1 в 1/4 финала Кубка Франции, начало в 23:10 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт» , прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский. Предматчевая студия с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:30.

«Мы впервые за 121-летнюю историю дошли до четвертьфинала Кубка Франции. Встреча с «ПСЖ» – шанс красиво представить бретонский футбол против лучшего клуба страны. Думаю, она даже входит в топ-2 или топ-3 лучших в Европе после 10:0 против «Бреста» в Лиге чемпионов.

Успехи в турнире в последние годы связаны с нашей идентичностью, единством и желанием завоевать кубок. Если пережить такое однажды, захочется повторить это снова. Мы наблюдаем подобное и в других клубах, которые постоянно участвуют в Кубке Франции.

Здесь у нас нет какого-то плана ни в спортивном, ни в финансовом аспекте. Мы всегда ставим ноль в графе доходов и не говорим себе: «В этом году стремимся дойти до финала». Цель кубка состоит в том, чтобы сказать себе, что если мы заберемся как можно дальше, будем превосходным клубом. Полагаю, мы не одни так думаем.

В этом розыгрыше мы совершили уже четыре подвига: три больших и один поменьше против «Сен-Мало», но это все равно подвиг («Бриошен» победил по пенальти – Спортс’‘). Когда вы делаете это один раз, можно сказать, что просто повезло или планеты так выстроились. Когда четыре раза подряд, то точно нельзя говорить про случайность.

Наша цель – показать, что даже при не очень высоком месте в чемпионате (9-е место) мы играем в действительно качественный футбол», – заявил Гийом Аллану.

По пути к четвертьфиналу «Бриошен» из 4-й лиги выбил «Ланьон», «Узел Мерлеак», «Паймполь», «Сен-Мело», «Гавр», «Анси» и «Ниццу».