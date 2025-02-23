«Тяньцзинь» на 12-й добавленной минуте вырвал ничью с «Мэйчжоу». У Килеса дубль после 89-й
Команды встречались в 1-м туре Суперлиги Китая. «Мэйчжоу Хакка» вел 2:0 к 89-й минуте, но соперник смог отыграться в концовке.
Нападающий «Тянцзиня» Альберто Килес сделал дубль: отыграл один мяч на 90-й минуте, а на 102-й сравнял счет ударом с лета с линии штрафной. До этого испанец не реализовал пенальти в основное время.
Первую часть сезона-2024/25 Килес провел в составе испанского «Альбасете». Теперь на счету форварда восемь голов и два ассиста в 25 матчах во всех турнирах.
В следующем матче «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» 2 марта в гостях встретится во 2-м туре Суперлиги Китая с «Чэнду Жунчэн». За день до этого, 1 марта, «Шанхай» Леонида Слуцкого сыграет дома с «Бэйцзин Гоань». Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 14:35 по московскому времени.
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