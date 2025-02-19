Слуцкий о «Шанхае» в азиатской ЛЧ: «Доволен выступлениями команды. Игра здесь поможет повысить наш уровень, мы можем стать сильнее»

Леонид Слуцкий прокомментировал выступления «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ.

Команда в заключительном матче обыграла японский «Виссел Кобе» (4:2) и на данный момент занимает 7-е место в таблице.

Ситуация может измениться после оставшихся двух матчей: сегодня сыграют конкуренты за плей-офф «Шанхай Порт » и «Шаньдун Тайшань », они встретятся с «Йокогамой» и «Ульсаном» соответственно. В случае побед обоих китайских клубов «Шанхай» может вылететь из турнира.

Российский тренер положительно оценил результаты команды в турнире.

«Мы контролировали игру после удаления. Меня не устроило отсутствие концентрации и два пропущенных гола на последних минутах [против «Виссел Кобе »]. Сможем ли мы пройти дальше, зависит от результатов двух оставшихся игр [с участием «Порта» и «Шаньдуна»].

Я доволен выступлениями команды в турнире, за исключением выездной игры против «Джохора» (0:3). Конечно, у поражения может быть много факторов, таких как долгая дорога, плотный график и проблемы с составом, поэтому тогда мы сыграли плохо.

В остальных матчах, думаю, команда была конкурентноспособной. Мы можем стать сильнее благодаря опыту игры в Лиге чемпионов Азии , это поможет повысить наш уровень», – сказал Слуцкий .

22 февраля стартует чемпионат Китая-2025, в 1-м туре «Шанхай Шэньхуа» встретится дома с «Чанчунь Ятай». Начало в 15:00 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.