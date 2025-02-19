  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий о «Шанхае» в азиатской ЛЧ: «Доволен выступлениями команды. Игра здесь поможет повысить наш уровень, мы можем стать сильнее»
0

Слуцкий о «Шанхае» в азиатской ЛЧ: «Доволен выступлениями команды. Игра здесь поможет повысить наш уровень, мы можем стать сильнее»

Леонид Слуцкий прокомментировал выступления «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ.

Команда в заключительном матче обыграла японский «Виссел Кобе» (4:2) и на данный момент занимает 7-е место в таблице.

Ситуация может измениться после оставшихся двух матчей: сегодня сыграют конкуренты за плей-офф «Шанхай Порт» и «Шаньдун Тайшань», они встретятся с «Йокогамой» и «Ульсаном» соответственно. В случае побед обоих китайских клубов «Шанхай» может вылететь из турнира.

Российский тренер положительно оценил результаты команды в турнире.

«Мы контролировали игру после удаления. Меня не устроило отсутствие концентрации и два пропущенных гола на последних минутах [против «Виссел Кобе»]. Сможем ли мы пройти дальше, зависит от результатов двух оставшихся игр [с участием «Порта» и «Шаньдуна»].

Я доволен выступлениями команды в турнире, за исключением выездной игры против «Джохора» (0:3). Конечно, у поражения может быть много факторов, таких как долгая дорога, плотный график и проблемы с составом, поэтому тогда мы сыграли плохо.

В остальных матчах, думаю, команда была конкурентноспособной. Мы можем стать сильнее благодаря опыту игры в Лиге чемпионов Азии, это поможет повысить наш уровень», – сказал Слуцкий.

22 февраля стартует чемпионат Китая-2025, в 1-м туре «Шанхай Шэньхуа» встретится дома с «Чанчунь Ятай». Начало в 15:00 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: аккаунт «Шанхая» в Weibo
logoШанхай Порт
logoШаньдун Тайшань
logoВиссел Кобе
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoЛеонид Слуцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Селихов прошел медосмотр в «Урале», президент клуба подтвердил. Команда идет третьей в Первой лиге
65 минут назад
Наир Тикнизян: «Зенит» для россиян – это история про деньги, а не футбол. Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять – с «Зенитом»
67 минут назад
Talentus Sports судьи Монтеро делит штаб-квартиру с фирмой доверенного лица Тебаса, повлиявшего на появление ВАР в Ла Лиге. У компании нет сайта и штата сотрудников (El Español)
1119 минут назад
«Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе Перейры за 20 млн евро с учетом бонусов. Стороны ждут решения 28-летнего хавбека (Central da Toca)
2123 минуты назад
Куртуа болел за «МЮ» и мог туда перейти: «Мне нравился ван дер Сар. Когда клуб подписал Де Хеа, я выбрал другой путь в карьере»
1040 минут назад
Пономарев о зарплатах в СССР: «Все получали по 180 рублей, в ЦСКА – 300, это много. Бутылка водки стоила 3,67, обед в ресторане – 10 рублей, «Волга» – 6 тысяч. Машин ни у кого не было»
70сегодня, 08:48
Тикнизян об отказе «Зениту»: «За деньги игровое время не купить – клубу нужно было залатать дырку. Из россиян только Мостовой и Глушенков закрепились там в основе»
56сегодня, 08:33
Гвардиола об 1% на проход «Ман Сити»: «Я солгал, но мне не поверили. Никто не ставит на нас после поражения, однако мы постараемся пройти «Реал»
43сегодня, 08:17
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» против «Ман Сити», «Ювентус» в гостях у ПСВ, «ПСЖ» примет «Брест», «Боруссия» сыграет со «Спортингом»
57сегодня, 07:55
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
19сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Канзас-Сити»
3сегодня, 07:54
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» примет «Йокогаму»
19сегодня, 05:32
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13сегодня, 07:39
Пономарев о том, что ему хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА: «Кто-то за, кто-то – против. Есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать»
7сегодня, 07:27
«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6сегодня, 07:10
Гнабри о выходе «Баварии» в 1/8 ЛЧ после гола «Селтику» на 94-й: «Настоящая проверка характера. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель»
4сегодня, 06:58
ПСВ – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 06:42
«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:16
Товарищеский матч. «Динамо» Махачкала сыграет с «Ротором»
сегодня, 05:12
Колосков о словах матч-агента ФИФА про игру сборных США и России: «Чистой воды популизм. От национальной ассоциации заявлений пока не слышали»
5сегодня, 04:59
Рекомендуем