Слуцкий о «Шанхае» в азиатской ЛЧ: «Доволен выступлениями команды. Игра здесь поможет повысить наш уровень, мы можем стать сильнее»
Команда в заключительном матче обыграла японский «Виссел Кобе» (4:2) и на данный момент занимает 7-е место в таблице.
Ситуация может измениться после оставшихся двух матчей: сегодня сыграют конкуренты за плей-офф «Шанхай Порт» и «Шаньдун Тайшань», они встретятся с «Йокогамой» и «Ульсаном» соответственно. В случае побед обоих китайских клубов «Шанхай» может вылететь из турнира.
Российский тренер положительно оценил результаты команды в турнире.
«Мы контролировали игру после удаления. Меня не устроило отсутствие концентрации и два пропущенных гола на последних минутах [против «Виссел Кобе»]. Сможем ли мы пройти дальше, зависит от результатов двух оставшихся игр [с участием «Порта» и «Шаньдуна»].
Я доволен выступлениями команды в турнире, за исключением выездной игры против «Джохора» (0:3). Конечно, у поражения может быть много факторов, таких как долгая дорога, плотный график и проблемы с составом, поэтому тогда мы сыграли плохо.
В остальных матчах, думаю, команда была конкурентноспособной. Мы можем стать сильнее благодаря опыту игры в Лиге чемпионов Азии, это поможет повысить наш уровень», – сказал Слуцкий.
22 февраля стартует чемпионат Китая-2025, в 1-м туре «Шанхай Шэньхуа» встретится дома с «Чанчунь Ятай». Начало в 15:00 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
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