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Капитан ПАОК Кендзера о 10-дневном бане: «Никто никого не бил, просто потолкались. По видео решали, кого отстранить, выбрали пятерых случайным образом»

Томаш Кендзера прокомментировал инцидент в Греции.

Напомним, защитник был дисквалифицирован на 10 дней после столкновения с фанатами АЕК после матча в декабре 2024-го в Кубке Греции (0:1), меру официально подтвердили в начале февраля.

Такое же наказание получили еще четыре его одноклубника, в том числе Магомед Оздоев. Кроме того, за это уже временно отстраняли от футбола главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу и его помощников.

«Моя дисквалификация закончилась, я пропустил только один матч. Я смогу сыграть в четверг против ФКСБ и в воскресенье [против «Ламии»].

Никто никого не бил. Мы просто потолкались друг с другом, на основании видео решалось, кого нужно отстранить. Пять игроков были выбраны случайным образом», – заявил капитан ПАОК.

Говорят, Оздоеву грозит тюрьма в Греции – за что? Правда ли это? Детали инцидента

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Nova Sports
logoПАОК
logoТомаш Кендзера
logoМагомед Оздоев
logoАЕК
logoРэзван Луческу
logoвысшая лига Греция
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