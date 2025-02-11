Капитан ПАОК Кендзера о 10-дневном бане: «Никто никого не бил, просто потолкались. По видео решали, кого отстранить, выбрали пятерых случайным образом»
Напомним, защитник был дисквалифицирован на 10 дней после столкновения с фанатами АЕК после матча в декабре 2024-го в Кубке Греции (0:1), меру официально подтвердили в начале февраля.
Такое же наказание получили еще четыре его одноклубника, в том числе Магомед Оздоев. Кроме того, за это уже временно отстраняли от футбола главного тренера ПАОК Рэзвана Луческу и его помощников.
«Моя дисквалификация закончилась, я пропустил только один матч. Я смогу сыграть в четверг против ФКСБ и в воскресенье [против «Ламии»].
Никто никого не бил. Мы просто потолкались друг с другом, на основании видео решалось, кого нужно отстранить. Пять игроков были выбраны случайным образом», – заявил капитан ПАОК.
Говорят, Оздоеву грозит тюрьма в Греции – за что? Правда ли это? Детали инцидента
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