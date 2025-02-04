Александр Мостовой высоко оценил уровень команд из низших лиг Франции.

Бывший футболист высказался в предматчевом шоу перед игрой «Ле-Мана» и «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире , комментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

Нынешний «ПСЖ» – богатый монстр, а в финале 1995 года, 30 лет назад, «Страсбур» – «ПСЖ», что это был за соперник? Можно ли было назвать тогда «ПСЖ» серьезным конкурентом, как сейчас?

Можно было назвать. Честно сказать, не припомню состав «ПСЖ», но однозначно он был хороший. Не помню, выигрывали ли они чемпионат, в Париже, по-моему, Раи играл, Ле Гуэн, защитник такой был.

Мы вспомнили тот розыгрыш Кубка Франции, во втором раунде «Страсбур» играл с клубом «Луан-Кьюизо» из третьей лиги. Вы тогда выиграли тогда 4:3, проигрывали 0:1, 1:2, с вашего углового забили первый мяч. Мы сейчас обсудили матч «ПСЖ» – «Эспали», клуб из пятого дивизиона, почему во Франции, когда вы играли, клубам из Лиги 1 было так сложно играть с клубами из любительских лиг?

Здесь секрета нет, ответ простой: во-первых, не только во Франции так. Там, может быть, в количестве немного превосходят другие чемпионаты. Я всегда говорил, что если взять статистику, во Франции, помню, клубы второго-третьего дивизиона до полуфинала доходили и даже в финалах играли. В той же Испании, может, в Англии, реже это бывает.

Это однозначно матч жизни для этих ребят, которые играют там, и у них, может быть, такого шанса больше никогда не будет. Плюс атмосфера: маленький стадион, весь город на трибунах и около, ну и мотивация, понимаете, запредельная. Это со стороны маленьких команд, в больших наоборот: «Мы их и так обыграем, в полноги», как, в принципе, часто и бывало. Но многие на этом обжигались, во всех странах так.

Вы затронули тему атмосферы: сказали, это не образное выражение, что когда приезжаешь туда, в маленькие населенные пункты, там «весь город пришел на стадион». Это не просто слова?

Да, однозначно. До сих пор помню, по-моему, во Франции был еще «Ним», такая команда. Во многих городах ты приезжаешь, и город стоит на ушах, все ждут этого матча. Опять же, это во Франции, в Испании, в Англии, везде так.

Еще один минус для команд премьер-лиги – поля, потому что они иногда бывают нехорошего качества, поэтому на этом тоже нужно было делать акцент, – заявил бывший игрок «Страсбура».