  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой об игре в Кубке Франции: «Много куда приезжаешь – весь город на стадион пришел. Матчи жизни для многих»
Видео
3

Александр Мостовой об игре в Кубке Франции: «Много куда приезжаешь – весь город на стадион пришел. Матчи жизни для многих»

Александр Мостовой высоко оценил уровень команд из низших лиг Франции.

Бывший футболист высказался в предматчевом шоу перед игрой «Ле-Мана» и «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире, комментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.

Нынешний «ПСЖ» – богатый монстр, а в финале 1995 года, 30 лет назад, «Страсбур» – «ПСЖ», что это был за соперник? Можно ли было назвать тогда «ПСЖ» серьезным конкурентом, как сейчас?

Можно было назвать. Честно сказать, не припомню состав «ПСЖ», но однозначно он был хороший. Не помню, выигрывали ли они чемпионат, в Париже, по-моему, Раи играл, Ле Гуэн, защитник такой был.

Мы вспомнили тот розыгрыш Кубка Франции, во втором раунде «Страсбур» играл с клубом «Луан-Кьюизо» из третьей лиги. Вы тогда выиграли тогда 4:3, проигрывали 0:1, 1:2, с вашего углового забили первый мяч. Мы сейчас обсудили матч «ПСЖ» – «Эспали», клуб из пятого дивизиона, почему во Франции, когда вы играли, клубам из Лиги 1 было так сложно играть с клубами из любительских лиг?

Здесь секрета нет, ответ простой: во-первых, не только во Франции так. Там, может быть, в количестве немного превосходят другие чемпионаты. Я всегда говорил, что если взять статистику, во Франции, помню, клубы второго-третьего дивизиона до полуфинала доходили и даже в финалах играли. В той же Испании, может, в Англии, реже это бывает.

Это однозначно матч жизни для этих ребят, которые играют там, и у них, может быть, такого шанса больше никогда не будет. Плюс атмосфера: маленький стадион, весь город на трибунах и около, ну и мотивация, понимаете, запредельная. Это со стороны маленьких команд, в больших наоборот: «Мы их и так обыграем, в полноги», как, в принципе, часто и бывало. Но многие на этом обжигались, во всех странах так.

Вы затронули тему атмосферы: сказали, это не образное выражение, что когда приезжаешь туда, в маленькие населенные пункты, там «весь город пришел на стадион». Это не просто слова?

Да, однозначно. До сих пор помню, по-моему, во Франции был еще «Ним», такая команда. Во многих городах ты приезжаешь, и город стоит на ушах, все ждут этого матча. Опять же, это во Франции, в Испании, в Англии, везде так.

Еще один минус для команд премьер-лиги – поля, потому что они иногда бывают нехорошего качества, поэтому на этом тоже нужно было делать акцент, – заявил бывший игрок «Страсбура».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Трансляция матча «Ле-Ман» – «ПСЖ» на Спортсе&#8217;&#8216;
logoлига 1 Франция
logoСтрасбур
logoпремьер-лига Англия
logoЛе-Ман
logoЛа Лига
logoПСЖ
logoКубок Франции
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Атлетико» – академии испанского языка на фоне жалоб «Реала» на судейство: «Давить», «запугивать», «принуждать», «влиять», «навязывать» – объясните нам нюансы этих глаголов»
65 минут назад
«Роналду сказал, что Месси – лучший игрок, которого он видел. А потом рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». Морган об отношении Криштиану к Лео
6 минут назад
Месси хочет посетить Супербоул. Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс рад: «Он величайший в своей профессии и один из тех, на кого я могу равняться»
317 минут назад
Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»
1723 минуты назад
Роналдиньо – самый искусный игрок в истории по версии GiveMeSport. Роналдо – 2-й, Месси – 3-й, Неймар – 8-й, Роналду – 10-й
3930 минут назад
Нико о «Ман Сити»: «Когда тебя хочет видеть лучшая команда за последние 10 лет, у тебя нет другого выбора, кроме как присоединиться к ней. Оказаться в АПЛ – это мечта»
2231 минуту назад
Глава «Атлетика» о жалобах «Реала» на судей: «В 2023-м Карвахаль сломал Берчиче малоберцовую кость и получил лишь желтую, а мы остались в меньшинстве и не попали в еврокубки»
2845 минут назад
«Реал» отказался от участия во встрече с представителями RFEF и CTA. На ней будет обсуждаться вопрос о судействе в Испании
6553 минуты назад
Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» в гостях у «Леганеса», «Барса» сыграет с «Валенсией» в четверг
25сегодня, 17:01
Депутат Свищев: «Никто не может объяснить, почему на концертах можно продавать пиво, вино, водку, коньяк, да и в театрах тоже, а на спортивном стадионе нельзя»
71сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Юран об уровне РПЛ: «У нас разве слабые легионеры? Нужно играть в еврокубках, тогда можно будет сравнить с европейскими лигами»
10 минут назад
Орлов о «Зените»: «Если покупать за 20-30 млн правого защитника, это не бизнес. Ненужная роскошь. Позиция укомплектована: есть Эракович, Мантуан»
625 минут назад
Постекоглу о Теле в «Тоттенхэме»: «Он хочет быть здесь, уверен на 100%. Он не отказывал нам, просто тщательно подошел к решению, брал время на размышления»
336 минут назад
Глушаков о том, что Промес выбрал его в символическую сборную из россиян: «Хороший тренер будет, может»
559 минут назад
Мостовой про фол Тормены на Бокове: «Безобразие. Чуть ногу не сломал парню, зачем так играть?»
сегодня, 16:49
«Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, а мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту». Пономарев о будущем хавбека «Локомотива»
10сегодня, 16:46
Дуду считает, что Акинфеев мог бы играть в европейском топ-клубе: «Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал, как нам забить»
8сегодня, 16:37
Маккойст о Джеррарде и Руни: «Стивен доказал, что может тренировать на высоком уровне, выигрывать трофеи. Я надеялся, что Уэйн добьется успеха в «Плимуте»
3сегодня, 16:34
Дмитрий Черышев: «Роналду еще точно поиграет на самом высоком уровне 2-3 года. Денис часто рассказывал про него, когда они играли в «Реале». Это очень дисциплинированный и хороший человек»
7сегодня, 16:21
«Байер» – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 16:14
Рекомендуем