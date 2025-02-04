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Доннарумма – вне заявки «ПСЖ» на матч с «Ле-Маном» в Кубке Франции. Сафонов и Хвича могут сыграть. Спортс’’ покажет игру

Джанлуиджи Доннарумма не сыграет с «Ле-Маном» в 1/8 финала Кубка Франции.

Итальянский вратарь не попал в заявку команды на матч. Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия включены в списке футболистов, которые смогут сыграть.

Доннарумма провел 23 матча в сезоне-2024/25 и пропустит игру «ПСЖ» впервые с 15 января. Сафонов не выходил на поле с 22 декабря, тогда сделал два важных сэйва с пенальти в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» (1:1, 4:3 по пенальти).

Еще один вратарь, Арнау Тенас, пока провел только один матч в сезоне – в 1/16 финала Кубка Франции против «Эспали» (4:2).

«ПСЖ» сыграет с «Ле-Маном» сегодня в 23:10 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт». Прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский, предматчевое шоу с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:25.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: сайт «ПСЖ»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoХвича Кварацхелия
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