Доннарумма – вне заявки «ПСЖ» на матч с «Ле-Маном» в Кубке Франции. Сафонов и Хвича могут сыграть. Спортс’’ покажет игру

Джанлуиджи Доннарумма не сыграет с «Ле-Маном» в 1/8 финала Кубка Франции.

Итальянский вратарь не попал в заявку команды на матч. Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия включены в списке футболистов, которые смогут сыграть.

Доннарумма провел 23 матча в сезоне-2024/25 и пропустит игру «ПСЖ» впервые с 15 января. Сафонов не выходил на поле с 22 декабря, тогда сделал два важных сэйва с пенальти в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» (1:1, 4:3 по пенальти).

Еще один вратарь, Арнау Тенас, пока провел только один матч в сезоне – в 1/16 финала Кубка Франции против «Эспали» (4:2).

«ПСЖ» сыграет с «Ле-Маном» сегодня в 23:10 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт» . Прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский, предматчевое шоу с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:25.