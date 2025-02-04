Доннарумма – вне заявки «ПСЖ» на матч с «Ле-Маном» в Кубке Франции. Сафонов и Хвича могут сыграть. Спортс’’ покажет игру
Итальянский вратарь не попал в заявку команды на матч. Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия включены в списке футболистов, которые смогут сыграть.
Доннарумма провел 23 матча в сезоне-2024/25 и пропустит игру «ПСЖ» впервые с 15 января. Сафонов не выходил на поле с 22 декабря, тогда сделал два важных сэйва с пенальти в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» (1:1, 4:3 по пенальти).
Еще один вратарь, Арнау Тенас, пока провел только один матч в сезоне – в 1/16 финала Кубка Франции против «Эспали» (4:2).
«ПСЖ» сыграет с «Ле-Маном» сегодня в 23:10 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт». Прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский, предматчевое шоу с Вадимом и Артемом Денисовым начнется в 22:25.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий