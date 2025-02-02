Защитник ПАОК Састре о встрече с АЕК: «Мы способны выиграть все следующие матчи. Готовы продемонстрировать это сейчас»

Хоан Састре поделился ожиданиями от игры с АЕК в 21-м туре Суперлиги Греции.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 20:30 мск . ПАОК идет на 4-м месте в чемпионате, АЕК – 3-й, между клубами 3 очка.

«Недавно была трудная игра против «Сосьедада» (0:2 в Лиге Европы – Спортс’‘), мы рассчитывали на другой результат. Но главное, что мы прошли в следующий этап, команда очень хорошо подготовлена. Мы способны выиграть все следующие матчи – готовы сделать это и против АЕК.

Каждый раз, когда мы играем в чемпионате после еврокубков, матчи получаются другими. Это будет очень напряженный матч. Мы должны играть так же интенсивно, как они, и показать, что на своем поле способны одержать победу», – заявил испанский защитник.

Эфир из Салоник – сегодня на Спортсе’‘ , прокомментирует Эльвин Керимов.