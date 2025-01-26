ПАОК подписал Мейте и Пелкаса. Суалио играл за клуб в сезоне-2023/24, Димитрис – с 2012-го по 2020-й

ПАОК Чалова и Оздоева усилился двумя бывшими игроками.

Состав команды пополнил полузащитник Суалио Мейте, арендованный у португальской «Бенфики» до конца сезона-2024/25. Кроме того, клуб подписал контракт на 2,5 года с хавбеком Димитрисом Пелкасом, до этого выступавшим за турецкий «Истанбул».

Мейте уже играл за ПАОК в сезоне-2023/24, на его счету гол и два ассиста в 41 матче. Пелкас – воспитанник клуба из Салоников, Димитрис забил 44 мяча и отдал 32 голевых передачи в 201 матче за первую команду.

Футболисты смогут дебютировать за ПАОК сегодня против «Левадиакоса» в 20-м туре чемпионата Греции. Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 20:30 мск. Прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.