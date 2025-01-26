Пять игроков «Левадиакоса» пропустят матч с ПАОК Чалова и Оздоева. Новичок Вербич пока не заявлен

«Левадиакос» оказался в сложной ситуации перед матчем с ПАОК в Суперлиге Греции.

У соперника ПАОК проблемы с составом.

Пять игроков «Левадиакоса» пропустят матч 20-го тура Суперлиги Греции. Полузащитник Гильермо Бальци и нападающий Хосе Ромо дисквалифицированы, защитник Триантафиллос Цапрас и форвард Фабрисио Педросо травмированы. Кроме того, игру пропустит новичок команды, хавбек Беньямин Вербич: он не попал в заявку. Об этом сообщил главный тренер Николаос Пападопулос.

Сегодня «Левадиакос» сыграет в гостях против ПАОК Чалова и Оздоева. Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 20:30 мск. Прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский .