Умер экс-вратарь «Боруссии» де Бер. Он играл за клуб из Дортмунда с 1986 по 2001 год и тренировал голкиперов до 2018-го
Умер экс-вратарь «Боруссии» Дортмунд Вольфганг де Бер.
Сегодня клуб сообщил, что де Бер скончался 30 декабря в возрасте 60 лет.
Вольфганг де Бер выступал за «Боруссию» с 1986 по 2001 год. С 2002-го по 2018-й он работал в клубе тренером вратарей.
«До самого конца де Бер страстно болел за клуб, который был ему по душе, оказывая поддержку болельщикам. Он всегда был в тесном контакте с теми, кто многое дал ему в карьере и кому он сам многое дал.
30 декабря 2024 года Вольфганг де Бер скончался. Семья «Боруссии» потрясена и глубоко опечалена. Мы всегда будем помнить его с уважением», – говорится в сообщении клуба.
Де Бер провел 217 матчей за «Боруссию», 62 из них – на ноль. Он выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и два чемпионских титула в Бундеслиге. Также он выступал за «Дуйсбург».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Боруссии» Дортмунд
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