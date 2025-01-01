Умер экс-вратарь «Боруссии» де Бер. Он играл за клуб из Дортмунда с 1986 по 2001 год и тренировал голкиперов до 2018-го

Умер экс-вратарь «Боруссии» Дортмунд Вольфганг де Бер.

Сегодня клуб сообщил, что де Бер скончался 30 декабря в возрасте 60 лет.

Вольфганг де Бер выступал за «Боруссию» с 1986 по 2001 год. С 2002-го по 2018-й он работал в клубе тренером вратарей.

«До самого конца де Бер страстно болел за клуб, который был ему по душе, оказывая поддержку болельщикам. Он всегда был в тесном контакте с теми, кто многое дал ему в карьере и кому он сам многое дал.

30 декабря 2024 года Вольфганг де Бер скончался. Семья «Боруссии » потрясена и глубоко опечалена. Мы всегда будем помнить его с уважением», – говорится в сообщении клуба.

Де Бер провел 217 матчей за «Боруссию», 62 из них – на ноль. Он выиграл с клубом 8 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и два чемпионских титула в Бундеслиге. Также он выступал за «Дуйсбург».