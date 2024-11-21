Проведель подал жалобу в прокуратуру на экс-партнершу. Джудитта препятствует общению вратаря «Лацио» с 3-летним сыном
Иван Проведель подал жалобу на экс-партнершу из-за препятствий в общении с сыном.
Вратарь «Лацио» пожаловался в прокуратуру на свою бывшую партнершу Джудитту Капечки за то, что она мешала ему видеться с трехлетним сыном.
Как сообщает Repubblica, дело в том, что «договоренности о распределении времени в вопросе общения ребенком не соблюдаются, что препятствует способности футболиста поддерживать связь со своим сыном».
Жалоба, поданная в прокуратуру Рима, содержит очень сложную и подробную документацию, описывающую значительные трудности, которые могут возникнуть у Проведеля при свидании с ребенком. Сейчас дело изучают следователи.
Пока неясно, заключили ли Проведель и Капечки официальное соглашение о времени, которое каждый из них будет проводить с сыном.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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