Экс-вингер «Гранады» Бенитес о наркозависимости: «Чувствовал, словно демоны стучатся в мою дверь каждую ночь. Сейчас может быть плохой день, но потом я встаю и снова иду»

Дани Бенитес рассказал о наркотической зависимости.

Экс-вингер «Гранады» попался на употреблении наркотиков в 2014 году. Допинг-тест, который он прошел после матча, дал положительный результат на наличие кокаина в организме игрока.

В интервью Бенитес признал, что в какой-то момент футбол перестал его радовать, поэтому он пристрастился к алкоголю и кокаину. Он использовал наркотик, чтобы преодолеть похмелье и иметь возможность тренироваться с «Гранадой».

«Наступил день, когда я либо ухожу, либо совершаю самоубийство… Или радикально меняюсь.

Самым важным было научиться прощать себя. Без этого самопрощения я чувствовал себя так, словно демоны стучатся в мою дверь каждую ночь.

[Сейчас] у меня может быть плохой день, но на следующий день я встаю и снова иду», – рассказал Бенитес.

37-летний футболист, прошедший многолетнюю терапию, выступает за клуб «Аренас Армилья» в 3-м дивизионе Испании и занимается совместным с другом проектом по производству натуральных продуктов.