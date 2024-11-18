  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-вингер «Гранады» Бенитес о наркозависимости: «Чувствовал, словно демоны стучатся в мою дверь каждую ночь. Сейчас может быть плохой день, но потом я встаю и снова иду»
3

Экс-вингер «Гранады» Бенитес о наркозависимости: «Чувствовал, словно демоны стучатся в мою дверь каждую ночь. Сейчас может быть плохой день, но потом я встаю и снова иду»

Дани Бенитес рассказал о наркотической зависимости.

Экс-вингер «Гранады» попался на употреблении наркотиков в 2014 году. Допинг-тест, который он прошел после матча, дал положительный результат на наличие кокаина в организме игрока.

В интервью Бенитес признал, что в какой-то момент футбол перестал его радовать, поэтому он пристрастился к алкоголю и кокаину. Он использовал наркотик, чтобы преодолеть похмелье и иметь возможность тренироваться с «Гранадой».

«Наступил день, когда я либо ухожу, либо совершаю самоубийство… Или радикально меняюсь.

Самым важным было научиться прощать себя. Без этого самопрощения я чувствовал себя так, словно демоны стучатся в мою дверь каждую ночь.

[Сейчас] у меня может быть плохой день, но на следующий день я встаю и снова иду», – рассказал Бенитес.

37-летний футболист, прошедший многолетнюю терапию, выступает за клуб «Аренас Армилья» в 3-м дивизионе Испании и занимается совместным с другом проектом по производству натуральных продуктов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Vanguardia
logoЛа Лига
logoД3 Испания
logoДани Бенитес
logoГранада
психология
logoЗдоровье
алкоголь и спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Когда пошел не в отца🙏🏻». Соболев выложил видео с голом сына, который обыграл трех соперников и забил в ближний
39 минут назадВидео
Де Йонг и ван Дейк покинули расположение сборной Нидерландов по медицинским показаниям. Они не сыграют с Боснией
315 минут назад
Круговой про 11:0 с Брунеем: «Вас, журналистов, с большим счетом раскатаем. Кого руководство нашло, с тем и играем – старались выложиться на максимум»
927 минут назад
«Недопустимо, чтобы мужчины получали намного больше женщин, представляя одну страну в одном виде спорта». Член «Левого блока» Португалии Мортагуа о поправках в госбюджет
2545 минут назад
«Не слушал отца и купил Lexus, а лучше бы взял 2 квартиры. Окружение важно, спортсмены растрачивают капитал из-за непонятных людей рядом». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о тратах
2554 минуты назад
Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей и оштрафовали на 100 тысяч фунтов за шутку о корейцах. Бан не распространяется на Лигу Европы
43сегодня, 10:49
Напавшим на Евсеева грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Хулиганство» – заведено уголовное дело
31сегодня, 10:47
Дини о Салахе: «Не считаю его игроком мирового класса – хочу, чтобы мои дети играли как Винисиус. Мохамед может спросить: «Кто, нахрен, такой этот Трой?» – и будет прав. Но это лишь мое мнение»
75сегодня, 10:29
«Барсе» интересен хавбек Португалии U21 Эссугу – летом «Спортинг» отказал каталонцам в аренде с правом выкупа. Отступные Дариу – 60 млн евро
4сегодня, 10:08
В Португалии «Левый блок» предложил поправки в госбюджет – ради равной оплаты труда в мужских и женских сборных в разных видах спорта
22сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Ленинградец» о нападении на Евсеева в Астрахани: «С футболом это не связано – обычный криминал, уроды бывают везде. Медики оказали помощь – кому-то промыли глаза, кому-то зашили порезы»
4 минуты назад
«Арсенал» рассматривает приглашение Кампуша на пост спортивного директора. Контракт португальца с «ПСЖ» истечет летом
2сегодня, 10:57
Обзор матча «Алания» – «Ротор» (1:3) был опубликован через сутки после матча. Трансляции игры Первой лиги не было из-за проблем с электричеством в Грозном
2сегодня, 10:36Видео
Легенды «Аякса» обыграли легенд «Реала» в матче в честь 125-летия нидерландского клуба. Ван дер Сар, Снейдер, Литманен, Клюйверт сыграли против Касильяса, Кампо и Морьентеса, Зеедорф выступил за оба клуба
3сегодня, 10:31
Бителло и Скопинцев могут сыграть за «Динамо» в конце ноября. Бразилец успешно восстанавливается после перелома ребра, россиянин – после травмы бедра
4сегодня, 09:54
В «Химках» отрицают, что с августа не платят зарплату игрокам и сотрудникам: «Проблем нет. Расчет по стимулирующим выплатам – по итогам квартала»
1сегодня, 09:03
Дешам о Франции: «Когда мы сыграли вничью с Израилем, у Бразилии была ничья, а Аргентина проиграла – невозможно выигрывать каждый матч. Был сложный год, но я в порядке, полон сил, спокоен и безмятежен»
1сегодня, 09:01
«Ювентус» готов продать Фаджоли за 25+ млн евро, чтобы подписать центрального защитника. Хавбек интересен «ПСЖ»
14сегодня, 08:51
Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург
4сегодня, 08:39
Чернов и Зобнин могут не сыграть с «Локомотивом». Травмированные игроки «Спартака» еще не вернулись в общую группу
9сегодня, 08:22