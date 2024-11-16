LEON Вторая лига Б. «Ангушт» принимает «Форте», «Ростов-2» в гостях у «Нарта»
Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи заключительного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
34-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артем Степин
Источник: Спортс’‘
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