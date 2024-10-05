34-летний Андре Айю вернулся в «Гавр». Ганец забил 5 мячей за клуб в прошлом сезоне Лиги 1
Андре Айю вернулся в «Гавр».
34-летний игрок в прошлом сезоне также выступал за клуб, в котором играет россиянин Далер Кузяев. Тогда Айю забил 5 мячей в 19 матчах.
Ганец мог завершить карьеру, но решил подписать новый контракт с «Гавром».
Сейчас команда идет на 14-м месте в Лиге 1, набрав шесть очков за шесть игр.
Фото: hac-foot.com
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Гавра»
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