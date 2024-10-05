34-летний Андре Айю вернулся в «Гавр». Ганец забил 5 мячей за клуб в прошлом сезоне Лиги 1

Андре Айю вернулся в «Гавр».

34-летний игрок в прошлом сезоне также выступал за клуб, в котором играет россиянин Далер Кузяев . Тогда Айю забил 5 мячей в 19 матчах.

Ганец мог завершить карьеру, но решил подписать новый контракт с «Гавром ».

Сейчас команда идет на 14-м месте в Лиге 1, набрав шесть очков за шесть игр.

Фото: hac-foot.com