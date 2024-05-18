Мусаев на вопрос об отсутствии Кади и выходе Кастаньо в старте с «Сочи»: «Трудно сказать. Такой план на игру, хотим добавить больше атакующих игроков»

Мурад Мусаев дал комментарий перед игрой с «Сочи» в матче 29-го тура Мир РПЛ.

« » принимает «Краснодар» (0:1, первый тайм) в матче 29-го тура чемпионата России.

– Серия, которая сейчас есть у «Краснодара»: 3 матча без забитых мячей, без побед, как она психологически влияет на команду?

– Это всегда неприятно. Самое главное, что мы создавали много моментов хорошего качества, мы не должны были набирать одно очко. Самое главное, чтобы мы верили в то, что мы делаем. Сейчас самое время переломить эту серию.

– Одно изменение есть в составе, если не считать возвращения , нет в старте, и появляется . С чем это связано?

– Трудно сказать. Такой план на игру, не могу раскрывать его, но хотим добавить еще больше атакующих игроков.

– Смотрели матч «Динамо»? Что делать, чтобы футболисты не отвлекались на игры конкурентов?

– Да ничего не делать, осталось две игры. У нас есть шансы как на чемпионство, так и не попасть в тройку. Не нужно никого настраивать, нужно выходить и хорошо делать свою работу, а не смотреть матчи «Динамо» или того, кто играет сейчас, – сказал главный тренер « ».