Вторая лига Б. «Спартак» Нальчик против ставропольского «Динамо», «Астрахань» принимает «Нарт»
«Астрахань» принимает «Нарт» во 2-м туре LEON Второй лиги Б.
В субботу «Спартак» Нальчик сыграет с «Динамо» Ставрополь. В воскресенье «Легион» примет «Кубань Холдинг».
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
2-й тур
30 марта
«Астрахань» – «Нарт» – 14:00
«Биолог» – «Победа» – 14:00
«Спартак» Нальчик – «Динамо» Ставрополь – 14:00
«Алания-2» – «Форте» – 15:00
«Дружба» – «Ростов-2» – 16:00
31 марта
«Легион» – «Кубань Холдинг» – 16:00
«Рубин» Ялта – «Строитель» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.