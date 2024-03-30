Вторая лига Б. «Спартак» Нальчик против ставропольского «Динамо», «Астрахань» принимает «Нарт»

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«Астрахань» принимает «Нарт» во 2-м туре LEON Второй лиги Б.

В субботу «Спартак» Нальчик сыграет с «Динамо» Ставрополь. В воскресенье «Легион» примет «Кубань Холдинг».

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

2-й тур

30 марта

«Астрахань» – «Нарт» – 14:00

«Биолог» – «Победа» – 14:00

«Спартак» Нальчик – «Динамо» Ставрополь – 14:00

«Алания-2» – «Форте» – 15:00

«Дружба» – «Ростов-2» – 16:00

31 марта

«Легион» – «Кубань Холдинг»  – 16:00

«Рубин» Ялта – «Строитель» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б

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