«Локомотив» закажет продвижение в соцсетях за 30 млн рублей

потратит около 30 миллионов рублей на продвижение в соцсетях.

На портале Госзакупок появилась запись о заказе данных услуг на сумму в 29 970 000 рублей.

Отмечается, что оплата будет проводиться в два этапа. 20,97 миллиона рублей клуб заплатит в этом году, еще 9 млн рублей – в 2023-м.

В феврале этого года железнодорожники заказали услуги по продвижению в TikTok. Стоимость работ оценивалась в 6,06 млн рублей.

Также в феврале московский клуб опубликовал на Госзакупках тендер на ребрендинг клуба. Максимальная стоимость этого контракта составляет 6,3 млн рублей.

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