Два украинца покинули тренерский штаб «Ахмата». Хавбек Полярус, вероятно, тоже уйдет («Матч ТВ»)

Из тренерского штаба ушли два украинских специалиста.

По данным , по согласию сторон контракты с клубом расторгли тренер-аналитик Станислав Гончаренко и физиотерапевт Павел Дубко.

Также с большой долей вероятности «Ахмат» покинет и украинский полузащитник . Пока он находится в расположении команды, но уже уведомил руководство, что будет расторгать соглашение.

В 11 матчах сезона 29-летний хавбек забил 2 гола.

Все остальные легионеры «Ахмата» готовятся к домашнему матчу 20-го тура Премьер-лиги с «Рубином», который пройдет 7 марта.

РПЛ и ФНЛ уже покинули 22 легионера. И этот список явно будет расти