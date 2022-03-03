Два украинца покинули тренерский штаб «Ахмата». Хавбек Полярус, вероятно, тоже уйдет («Матч ТВ»)

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Из тренерского штаба «Ахмата» ушли два украинских специалиста.

По данным «Матч ТВ», по согласию сторон контракты с клубом расторгли тренер-аналитик Станислав Гончаренко и физиотерапевт Павел Дубко.

Также с большой долей вероятности «Ахмат» покинет и украинский полузащитник Артем Полярус. Пока он находится в расположении команды, но уже уведомил руководство, что будет расторгать соглашение.

В 11 матчах сезона РПЛ 29-летний хавбек забил 2 гола.

Все остальные легионеры «Ахмата» готовятся к домашнему матчу 20-го тура Премьер-лиги с «Рубином», который пройдет 7 марта.

РПЛ и ФНЛ уже покинули 22 легионера. И этот список явно будет расти

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