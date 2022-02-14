Терюшков об интересе «Зенита» к Лантратову: «Илья не хочет садиться на лавку. В «Химки» никто не обращался»

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Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новость об интересе «Зенита» к голкиперу Илье Лантратову.

«В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается.

Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью – раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку.

Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную», – сказал Терюшков.

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