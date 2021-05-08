В Беларуси заблокировали Sports.ru

Sports.ru заблокировали в Беларуси.

Сайт у местных пользователей либо не открывается, либо при попытке зайти на него выдается сообщение о блокировке Мининформом.

Первый замминистра информации Беларуси Андрей Кунцевич подтвердил блокировку сайта.

«Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо Sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», – цитирует Кунцевича белорусская Tribuna.com.