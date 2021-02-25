Семьи Ди Марии и Маркиньоса держали в заложниках при ограблении их домов во время матча «ПСЖ»

Дом полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии подвергся ограблению во время домашнего матча Лиги 1 с «Нантом» (1:2), при этом семью аргентинца удерживали в заложниках, сообщает ESPN.
Сам хавбек был заменен на 62-й минуте игры после того, как спортивный директор парижан Леонардо сообщил об инциденте главному тренеру Маурисио Почеттино. Покинув стадион, Ди Мария срочно отправился домой к своей семье.
По данным источника, ограблению во время матча подвергся и дом родителей защитника «ПСЖ» Маркиньоса, их также удерживали в заложниках. Бразилец отыграл все 90 минут.
Полиция начала расследование обоих инцидентов.
Ранее дом Ди Марии в Манчестере пытались ограбить в 2015 году, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед».
На днях игрок продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1».