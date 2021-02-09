📺На канале Sports_doc новое видео – про жизнь основателя Football Leaks

На канале Sports_doc (превращает лучшие тексты в видео) обновление!

Показываем историю основателя Football Leaks Руи Пинту. Именно он указал на финансовые нарушения «Ман Сити» и «ПСЖ», а также обнародовал показания Кэтрин Майорги, которая обвиняла Криштиану Роналду в изнасиловании.

В этом видео мы показываем, как именно он жил, какими способами взламывал компьютеры и почему попался.

Уже сейчас на канале шесть видео: про безумные попытки Жорже Мендеша устроить Криштиану Роналду в топ-клуб, спецоперацию по трансферу Вернера в «Челси», страшное детство Куадрадо, виновников развала «Барселоны», разрушенную жизнь Марадоны и 600-й «Мерседес».

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