Шварц о «Динамо»: «Клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов»

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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после своего назначения.

«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы.

Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей!» – заявил немец.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров, набрав 17 очков.

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