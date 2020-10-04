Шварц о «Динамо»: «Клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов»

Новый главный тренер поделился эмоциями после своего назначения.

«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы.

Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей!» – заявил немец.

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице после 10 туров, набрав 17 очков.