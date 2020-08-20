«Ростов» – Прядкину: «Почему играть с «Ротором» безопасно? Это не двойные стандарты?»

«Ростов» написал письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину на фоне вспышки коронавируса в «Роторе».

«Матч «Ротор» – «Краснодар» был отменен по причине вспышки коронавируса в волгоградской команде с формулировкой лиги «в связи с невозможностью обеспечить безопасность проведения матча».

19 сентября запланирован матч «Ростов» – «Ротор», в связи с этим ФК «Ростов» направил господину Прядкину письмо, которое содержит следующие вопросы:

– Матч «Ротор» – «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» – «Ротор» проводить безопасно?

– Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через 6 дней – это не двойные стандарты?

– Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?

– Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо», – сказано в заявлении «Ростова».

Матч между «Ротором» и «Ростовом» должен пройти 19 сентября. Сообщалось, что клуб из Волгограда планирует отправиться на игру с «Ростовом», несмотря на то, что в команде 10 заразившихся коронавирусом человек.

В «Роторе» те же 10 заболевших, но он летит в Ростов. Матч зависит от решения РПН, перенос невозможен