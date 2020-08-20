«АПЛ – лучшая лига в мире. Я хотел бросить себе вызов». Иванович о переходе в «Вест Бромвич»

Теги Бранислав Иванович премьер-лига Англия Вест Бромвич Футбол

Защитник «Вест Бромвича» Бранислав Иванович поделился мыслями после перехода в английский клуб.

«Премьер-лига – лучший чемпионат в мире. Я хотел бросить себе вызов, и я готов к нему. Очень рад вернуться в АПЛ.

Надеюсь, что здесь я добьюсь успеха. У меня большие амбиции, мне хочется многое доказать. Отдам все силы ради команды», – сказал Иванович.

Ранее «Вест Бромвич» сообщил, что Иванович подписал с клубом контракт на 1 год.

Я счастлив, что Иванович отдал России 5 лет. У нас почти не бывает игроков его уровня

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