«Урал» ставит задачу играть в еврокубках. Клуб хочет увеличить бюджет в 1,5-2 раза

Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб.
«Стоит задача – играть в еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счет развития во всех сферах.
Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков. Да, сегодняшний бюджет не позволяет говорить о топовых задачах. Если удастся увеличь его в полтора-два раза, будет уже успех.
Мы стремимся к большему. Надеюсь, что вместе с губернатором сможем привлекать разных инвесторов. Для этого нужно, чтобы клуб был интересным проектом.
Увеличить бюджет клуба в полтора-два раза планируем за два-три года. Уже много сказал о том, как планируем это сделать. Надеюсь, что мой приход в совет директоров станет для разных инвесторов хорошим примером.
Тот потенциальный уровень бюджета, о котором только что сказал, думаю, даст возможность стабильно бороться за попадание в первую шестерку в чемпионате.
Я уже не раз говорил, что мечтаю, чтобы в матче Лиги чемпионов вышло 11 наших воспитанников. Сейчас работаем над созданием академии. Летом следующего года планируем выполнить эту задачу», – сказал Пумпянский.