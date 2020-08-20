«Урал» ставит задачу играть в еврокубках. Клуб хочет увеличить бюджет в 1,5-2 раза

Глава совета директоров Дмитрий Пумпянский рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб.

«Стоит задача – играть в еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счет развития во всех сферах.

Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков. Да, сегодняшний бюджет не позволяет говорить о топовых задачах. Если удастся увеличь его в полтора-два раза, будет уже успех.

Мы стремимся к большему. Надеюсь, что вместе с губернатором сможем привлекать разных инвесторов. Для этого нужно, чтобы клуб был интересным проектом.

Увеличить бюджет клуба в полтора-два раза планируем за два-три года. Уже много сказал о том, как планируем это сделать. Надеюсь, что мой приход в совет директоров станет для разных инвесторов хорошим примером.

Тот потенциальный уровень бюджета, о котором только что сказал, думаю, даст возможность стабильно бороться за попадание в первую шестерку в чемпионате.

Я уже не раз говорил, что мечтаю, чтобы в матче вышло 11 наших воспитанников. Сейчас работаем над созданием академии. Летом следующего года планируем выполнить эту задачу», – сказал Пумпянский.