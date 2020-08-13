Эмануэль Маммана: «В России часто пьют водку. Я пробовал, но мне такие напитки не нравятся»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, права на которого принадлежат , поделился мнением о жизни в России.

– Сравните жизнь в России и Аргентине. Где лучше?

– Если честно, то Россия меня очень удивила! Когда я готовился к поездке, то мне рассказывали разные байки. Было очень страшно. Мне представлялась страна, где все очень тяжело. Но в итоге все оказалось иначе.

Санкт-Петербург – красивый город, где есть все, что только пожелаешь. По стилю город с Невы напоминает Аргентину. Но каждый человек любит свою страну, и лично мне больше нравится Аргентина.

Допускаю, что в России жизнь более спокойная и надежная, но родина есть родина.

– Что вы знали о нашей стране до отъезда к нам?

– Совсем ничего. Но Россия оказалась замечательной. Санкт-Петербург, Москва, Сочи – это те города, которые мне удалось узнать получше. Они очень красивые.

– Вы уже пробовали водку и борщ? Как вам?

– Я пробовал водку, но мне такие напитки не нравятся. Они слишком крепкие, и мне может быть плохо от них. Но, как я могу заметить, в России часто пьют алкоголь, и в частности, водку, – сказал Маммана.