Эмануэль Маммана: «В России часто пьют водку. Я пробовал, но мне такие напитки не нравятся»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мнением о жизни в России.
– Сравните жизнь в России и Аргентине. Где лучше?
– Если честно, то Россия меня очень удивила! Когда я готовился к поездке, то мне рассказывали разные байки. Было очень страшно. Мне представлялась страна, где все очень тяжело. Но в итоге все оказалось иначе.
Санкт-Петербург – красивый город, где есть все, что только пожелаешь. По стилю город с Невы напоминает Аргентину. Но каждый человек любит свою страну, и лично мне больше нравится Аргентина.
Допускаю, что в России жизнь более спокойная и надежная, но родина есть родина.
– Что вы знали о нашей стране до отъезда к нам?
– Совсем ничего. Но Россия оказалась замечательной. Санкт-Петербург, Москва, Сочи – это те города, которые мне удалось узнать получше. Они очень красивые.
– Вы уже пробовали водку и борщ? Как вам?
– Я пробовал водку, но мне такие напитки не нравятся. Они слишком крепкие, и мне может быть плохо от них. Но, как я могу заметить, в России часто пьют алкоголь, и в частности, водку, – сказал Маммана.