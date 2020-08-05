🦅 Россия – фаворит, хотя у сербов хватает звезд. Верный прогноз даст вам бонус 500 рублей

Пандемия коронавируса не обнулила футбол, и сегодня в дело вступают сборные!

Россия играет против Сербии в Москве! Это 1-й тур нового сезона Лиги наций.

Главный тренер хозяев Станислав Черчесов сделал ставку на хорошо знакомых ему игроков: Фернандес, Жирков, Дзюба… Правда, из-за травм не будет ни Головина, ни Алексея Миранчука. Даже в их отсутствие сборная России – фаворит. ФОНБЕТ предлагает поставить на победу проверенных бойцов Черчесова с достойным коэффициентом 2.20.

У сборной Сербии очень крепкий состав: в команду были вызваны игроки «Реала», «Аякса», «Наполи», «Лацио», а также бомбардир Деспотович, знакомый болельщикам «Оренбурга» и «Рубина». На прошлой неделе он как раз сделал дубль в РПЛ, забив свои первые голы за казанский клуб. Поставить на победу Деспота и его друзей можно с отличным коэффициентом 3,50. Напомним, речь о команде Коларова, Тадича и Милинковича-Савича! 3.50 на победу этих ребят – разве не заманчиво?

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