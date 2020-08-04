Гари Невилл: «Нынешний состав «МЮ» не может бороться за победу в АПЛ»

Бывший защитник порассуждал о перспективах манкунианцев в новом сезоне.

«Этот состав «Манчестер Юнайтед» в своем нынешнем виде не может бороться за победу в в этом сезоне.

Команде нужно усиление в виде 4-5 игроков, это по-прежнему так. Я говорил об этом в течение года и даже обозначал позиции, которые, по моему мнению, им нужно усилить.

Они должны подписать центрального защитника мирового класса. Как по мне, еще одного полузащитника. Я также думаю, что нужны правый вингер, центральный нападающий и левый защитник из-за травм и его нестабильной игры в последние 2-3 года», – рассказал Невилл.