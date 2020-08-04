Директор «Ахмата» об арбитрах РПЛ: «Уже столько на них вылили. Доходит до маразма! Других у нас нет»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе арбитров на матчах чемпионата России.

«Игрой довольны, а результатом – нет. Давайте не будем оценивать судейство. Уже столько на судей вылили. Зачем продолжаем делать это, непонятно.

Их решения вызывают споры, но и футболисты с метра не забивают в пустые ворота, они тоже ошибаются. Чем больше мы будем говорить в этом ключе, тем больше будет напряжения. Давайте оставим их – других судей у нас нет.

Это уже доходит до маразма! Чуть что, все говорят, давайте их на детектор лжи», – сказал Айдамиров.

Талалаев о матче с ЦСКА: «Наш момент с пенальти вообще бесспорный. Пусть люди разбираются»

Директор «Ахмата» о судьях РПЛ: «Сначала все вместе начали их кошмарить, а потом они нервно судят»