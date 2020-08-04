Дмитрий Гунько: «6 очков «Спартаку» от «Химок» – фантазии СМИ. Как вы себе это представляете?»

Главный тренер «Химок» поделился мыслями о матчах со «Спартаком» в РПЛ-2020/21.

«Все говорят про шесть очков, которые должны отдать «Спартаку». Это лишь фантазии прессы, журналистов

Вы как себе это представляете? Эти рассуждения далеки от здравого смысла, психологии спортсменов, выступления команды и работы тренеров. Игра может складываться по-разному, но результат матча зависит от всех факторов, которые влияют на результат», – сказал Гунько в интервью телеканалу «Россия 24».

Гунько до «Химок» 14 лет сидел в «Спартаке»: перепробовал все должности, провалился как главный, Бубнов отчитывал его на прессухе