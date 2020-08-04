Магуайр об инциденте в Греции: «Моя совесть чиста. Я был в панике и испугался за свою жизнь»

Защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал об инциденте в Греции.

«Я не чувствую, что должен перед кем-то извиниться. Ты извиняешься, если сделал что-то не так.

Никому такого не пожелаю. Очевидно, что ситуация негативно повлияла на один из крупнейших клубов мира, поэтому я сожалею, что заставил фанатов и «МЮ» пережить это, но я не сделал ничего плохого.

Я оказался в ситуации, которая могла случиться с кем угодно и где угодно. Они много били меня по ногам. Я был в панике. Страх. Я испугался за свою жизнь.

Моя совесть чиста. Я знаю, что произошло той ночью. Я знаю правду. Когда говорю об этом, я нервничаю, но все потому, что это заставляет меня немного злиться внутри. Буду двигаться дальше. Я достаточно силен в ментальном плане.

Что касается сборной Англии, я разочарован, но, конечно, все понимаю. Люблю выступать за свою страну. Физически и морально я готов играть», – заявил Магуайр.

«Я могу заплатить, я капитан «Манчестер Юнайтед». Магуайр получил 21 месяц условно за дебош в Греции и вылетел из сборной