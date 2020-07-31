«Суркис – #####, Луческу, уходи». Фанаты киевского «Динамо» прорвались на закрытый матч УПЛ

Ультрас киевского прорвались на матч команды с «Олимпиком» (4:1) в рамках 1-го тура чемпионата Украины.

Фанаты во время первого тайма оскорбляли тренера и президента клуба , сообщает Tribuna.com.

Болельщики жгли пиротехнику и скандировали такие кричалки: «Суркисы – позор «Динамо», «Суркис – #####. Ла-ла-ла-ла» и «Луческу, go away» (уходи – Sports.ru).

Ультрас покинули стадион до конца первого тайма. Все матчи 1-го тура нового сезона УПЛ по медицинскому протоколу из-за пандемии коронавируса должны проходить без зрителей.

Луческу возглавил «Динамо» в прошлом месяце. Его не приняли фанаты команды, которые провели несколько акций против назначения тренера.

Румынский специалист объявлял об уходе из киевского клуба, но в итоге приступил к работе с командой.

Луческу 12 лет работал в «Шахтере», наезжал на Суркисов, судей и Лобановского – а теперь стал тренером киевского «Динамо»

Фото: Tribuna.com