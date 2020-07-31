«Зенит» – фаворит игры с ЦСКА. Ответьте на вопрос об истории их встреч и получите бонус 500 рублей!

В центральном матче 3-го тура РПЛ «Зенит» примет ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Хозяева подходят к игре в статусе фаворита. ФОНБЕТ предлагает поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1,75.

Шансы ЦСКА котируются ниже. Поставить на победу гостей можно с заманчивым коэффициентом 5,40, на ничью – 3,70.

По итогам двух туров у обеих команд стопроцентный результат – по две победы. Может быть, сегодня ЦСКА захватит лидерство в чемпионате? Или все-таки «Зенит» вновь подтвердит свой статус?

При любом исходе ФОНБЕТ готов подарить 500 рублей внимательным болельщикам. Бонус уже почти ваш, надо лишь вспомнить, кто из игроков ЦСКА последним забивал «Зениту»: Чалов, Влашич или Кучаев?