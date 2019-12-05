«Арсенал» расследует трансфер Пепе за 72 млн фунтов. Клуб хочет выяснить, не переплатил ли он

«Арсенал» хочет улучшить работу клуба.
Лондонцы намерены провести внутреннее расследование трансфера полузащитника Николя Пепе, который прошлым летом перешел из «Лилля» за 72 миллиона фунтов, на предмет того, не переплатили ли они.
Сделку, по данным ESPN, хотят изучить в рамках кадровой реформы, которая привела к уходу множества скаутов и нескольких высокопоставленных сотрудников по всей Европе.
Вопросы вызывает не переход Пепе, а сумма сделки. «Арсенал» авансом заплатил 20 миллионов фунтов, еще 52 миллиона должен выплатить в течение следующих пяти лет, первый взнос нужно отдать этим летом.
В дебютном сезоне Пепе провел 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.