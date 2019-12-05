«Арсенал» расследует трансфер Пепе за 72 млн фунтов. Клуб хочет выяснить, не переплатил ли он

хочет улучшить работу клуба.

Лондонцы намерены провести внутреннее расследование трансфера полузащитника , который прошлым летом перешел из «Лилля» за 72 миллиона фунтов, на предмет того, не переплатили ли они.

Сделку, по данным , хотят изучить в рамках кадровой реформы, которая привела к уходу множества скаутов и нескольких высокопоставленных сотрудников по всей Европе.

Вопросы вызывает не переход Пепе, а сумма сделки. «Арсенал» авансом заплатил 20 миллионов фунтов, еще 52 миллиона должен выплатить в течение следующих пяти лет, первый взнос нужно отдать этим летом.

В дебютном сезоне Пепе провел 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.